Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболТоварищеский матч. Россия – Таиланд Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Матч Россия – Вьетнам Даже в условиях отстранения от международных соревнований сборная России продолжает вызывать широкий интерес у зрителей.
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