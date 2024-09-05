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ИЗВЕСТИЯ iz

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Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболТоварищеский матч. Россия – Таиланд Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Матч Россия – Вьетнам Даже в условиях отстранения от международных соревнований сборная России продолжает вызывать широкий интерес у зрителей.

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