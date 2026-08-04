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FiNE NEWS

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Трамп на пресс-конференции обвинил Chevron и ExxonMobil в сверхприбылях и пообещал снижение цен после конфликта с Ираном

Обвинения в сверхприбылях нефтяных компаний Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции выразил недовольство большими доходами американских нефтяных компаний и потребовал от них снизить цены на топливо.

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