Киев, Одесса, Харьков готовятся к "чёрной зиме". План России уже работает

Киев, Одесса и Харьков - слабые места в энергосистеме Украины. Именно здесь, как считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, зимой будет "самая тяжёлая ситуация" со светом.
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