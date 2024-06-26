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Минэкологии Подмосковья предупредило жителей о встречах с дикими животными

Минэкологии Подмосковья предупредило жителей о встречах с дикими животными

У зверей начался купальный сезон.Жаркая погода в регионе может стать причиной появления диких животных у водоемов, поэтому резко возрос риск встречи с ними, сообщает региональное министерство экологии и природопользования.

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