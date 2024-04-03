Опасности криптовалюты

Криптовалюта или другая цифровая валюта — это надстройка над бумажной или железной госвалютой, которая, в свою очередь, надстроена над золотом, так что криптовалюта просто отдаляет потребителя от золота еще на один шаг.
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