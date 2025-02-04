Кладовые в новостройках Москвы подорожали за год почти на четверть

Средняя стоимость кладовой в столичных новостройках достигла отметки ₽1,12 млн. Наиболее заметный рост цен за год зафиксирован в элит-классе В 2024 году средняя стоимость кладовой на первичном рынке Старой Москвы составила 1,12 млн руб.
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