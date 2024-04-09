Энциклопедия родительских заблуждений в Театре Сатиры

Может ли театр взять на себя роль «целителя» человеческой души, обозначив человеку территорию его заблуждений и помочь преодолеть их? Ответ за «энциклопедией родительских заблуждений» (именно так определяется жанр постановки «Этот ребенок»).
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