Чем в борьбе с кибермошенниками поможет цифровая платформа

Кибермошенники ежегодно опустошают кошельки россиян на сотни миллиардов рублей. Государство считает целесообразным объединить усилия правоохранителей, банков, операторов сотовой связи, чтобы противодействовать ИТ-преступлениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии