Бочкарёв: началось расширение Поморской улицы на северо-востоке Москвы

В Москве начались подготовительные работы к расширению нескольких проездов и улиц, а также строительству проезда в районах Алтуфьевский и Отрадное, заявил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.