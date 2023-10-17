Бочкарёв: началось расширение Поморской улицы на северо-востоке Москвы

В Москве начались подготовительные работы к расширению нескольких проездов и улиц, а также строительству проезда в районах Алтуфьевский и Отрадное, заявил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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