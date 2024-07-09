Крупнейший источник пресной воды на Земле вскоре может закипеть

Ученые подозревают, что под угрозой находится крупнейший источник пресной воды на Земле. Результаты нового исследования предполагают, что уже к 2100 году более 75 млн человек, вероятно, будут жить в регионах, где грунтовые воды станут слишком горячими для питья.
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