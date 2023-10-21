Крымчане помогают готовить прифронтовые госпитали к наступлению холодов

Крымчане продолжают оказывать помощь полевым госпиталям и медторядам. Об этом сообщает Народный фронт Фото: Народный фронтНа линию фронта отправляются вещи первой необходимости, среди которых буржуйки, матрасы, подушки и одеяла, а также продукты питания.
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