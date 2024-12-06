Трамп выбрал Дэвида Сакса спецпредставителем по вопросам ИИ и криптовалюты

Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выбрал 52-летнего IT-инвестора Дэвида Сакса специальным представителем американской администрации по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты.
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