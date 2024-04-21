ИЗРАИЛЮ ЛУЧШЕ ЗАТКНУТЬСЯ На следующем витке эскалации Иран легко перегрузит систему ПВО/ПРО Израиля и его союзников В открытом доступе появляется всё больше информации о высокой затратности противовоздушной и противоракетной обороны для стран Запада на Ближнем Востоке.
Израилю лучше заткнуться и не отсвечивать
Комментарии
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лл
лина любимцева
В свое время РАЗОГНАЛИ ИЗРАИЛЬ - вот на кой черт его снова искусственно возродили?!! Израиль - такая гадость!!
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13 час.
Валерий Вавилов
Воно оно как Петрович- Моисей 40 лет водил по пустыне пейсатых пока товарищ Сталин не воткнул спичку в карту мира. А теперь Вы уважаемые недохолокостнутые и не до обрезанные ортодоксы иудейские грозите своими обрезами арабскому миру. Убейтесь о стену плача- вы находитесь на исторической территории Палестины и в свете последних событий ищите нового Моисея- гнать вас будут ссаными тряпками и кошерная (звёзднополосатая) свинина будет вам в радость (да вы и сейчас вместе с укронацистами от нее тащитесь). Начинайте прыгать и орать- бандера приде, порядок наведе! Вы ему скажите спасибо за Львов и Бабий Яр- перепись еврейского населения проведена на отлично. Долбите в десна друг друга обрезанты уевы. Один хер- как государству, вам кирдык и ни какой самоходный дед (да и трам-пам-пам) вам не поможет- отсосите свои 20 лярдов и умрите.
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13 час.
И
Искандер
Воровская "малина" пархатого племени, Израиль - государство террорист все годы его существования. Что в "библейские времена, что во времена Новой истории. Предполагать, что пейсатые сами "заткнутся" - нереалистично, не та психология. Рано или поздно Израиль просто заткнут до того состояния, чем он, собственно, и является - вонючий прыщ на теле Человечества с людоедской идеологией/религией, без морали и совести, поскольку "их нет в священном писании", (по утверждению их раввинов).
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5 час.
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