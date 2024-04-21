Израилю лучше заткнуться и не отсвечивать

Валерий Вавилов

Воно оно как Петрович- Моисей 40 лет водил по пустыне пейсатых пока товарищ Сталин не воткнул спичку в карту мира. А теперь Вы уважаемые недохолокостнутые и не до обрезанные ортодоксы иудейские грозите своими обрезами арабскому миру. Убейтесь о стену плача- вы находитесь на исторической территории Палестины и в свете последних событий ищите нового Моисея- гнать вас будут ссаными тряпками и кошерная (звёзднополосатая) свинина будет вам в радость (да вы и сейчас вместе с укронацистами от нее тащитесь). Начинайте прыгать и орать- бандера приде, порядок наведе! Вы ему скажите спасибо за Львов и Бабий Яр- перепись еврейского населения проведена на отлично. Долбите в десна друг друга обрезанты уевы. Один хер- как государству, вам кирдык и ни какой самоходный дед (да и трам-пам-пам) вам не поможет- отсосите свои 20 лярдов и умрите.