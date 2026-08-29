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Минцифры урезает бюджеты на национальный мессенджер MAX

Минцифры урезает бюджеты на национальный мессенджер MAX

Власти решили пересмотреть траты на развитие национального мессенджера MAX. Как пишут профильные ИТ-издания, Минцифры проведет аудит расходов и урежет бюджеты на рекламу.

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