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ФедералПресс

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Угроза атаки дронов ВСУ объявлена утром в Пермском крае

Угроза атаки дронов ВСУ объявлена утром в Пермском крае

ПЕРМЬ, 31 августа, ФедералПресс. В Пермском крае утром в понедельник, 31 августа, введен режим беспилотной опасности.

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