Расчеты РСЗО "Град" уничтожили в ночное время технику и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот из видео Расчеты РСЗО "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили обнаруженную боевую технику ВСУ и украинских боевиков в зоне проведения спецоперации РФ в ночное время.