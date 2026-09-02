Госсекретарь США Рубио: Украине понадобятся годы для заводов Patriot

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине потребуется несколько лет для строительства заводов по производству ракет для систем Patriot, даже при наличии американской лицензии.
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