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Царьград

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Госсекретарь США Рубио: Украине понадобятся годы для заводов Patriot

Госсекретарь США Рубио: Украине понадобятся годы для заводов Patriot

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине потребуется несколько лет для строительства заводов по производству ракет для систем Patriot, даже при наличии американской лицензии.

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