Водителей Владивостока предупредили об ограничении движения

В субботу, 24 сентября, в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоотведения на участке от дома № 155 на улице Светланской до дома № 4 на улице Абрекской будут временно ограничены движение и парковка автомобилей, сообщает PRIMPRESS.
В субботу, 24 сентября, в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоотведения на участке от дома № 155 на улице Светланской до дома № 4 на улице Абрекской будут временно ограничены движение и парковка автомобилей, сообщает PRIMPRESS.
Свежие комментарии