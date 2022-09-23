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Водителей Владивостока предупредили об ограничении движения

Водителей Владивостока предупредили об ограничении движения

В субботу, 24 сентября, в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоотведения на участке от дома № 155 на улице Светланской до дома № 4 на улице Абрекской будут временно ограничены движение и парковка автомобилей, сообщает PRIMPRESS.

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