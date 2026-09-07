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Когда российский ИТ-рынок вернётся к двузначному росту: прогноз до 2030 года

Когда российский ИТ-рынок вернётся к двузначному росту: прогноз до 2030 года

Размышляя о будущем российского ИТ-сектора, невольно ловишь себя на мысли, что прежняя эпоха стремительного роста осталась позади.

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