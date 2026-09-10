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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэлано Бэнтон выбрал Китай, несмотря на несколько предложений из Евролиги

26-летний защитник Дэлано Бэнтон (203 см) был выбран 46-м на драфте-2021 НБА и провел 5 сезонов в лиге.

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