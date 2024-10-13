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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндон Ройвал: «Я победил всех из топ-5. Следующим у меня будет титульный бой»

«Я победил всех из гребанной топ-5. Следующим у меня будет титульный бой», – заявил боец UFC Брэндон Ройвал.

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