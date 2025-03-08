В преддверии 8 Марта RT побеседовал с летчицами и инженером одного из российских авиационных КБ. Женщины рассказали, почему они пришли в профессию, как смогли выстроить отношения с коллегами-мужчинами, чему посвящают свободное время и о чем мечтают.