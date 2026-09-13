В Челябинской области оплатили 6,2 тыс. случаев высокотехнологичной помощи

В Челябинской области за семь месяцев 2026 года территориальным фондом обязательного медицинского страхования было оплачено свыше 6,2 тыс.
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