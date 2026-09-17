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Русская Семёрка

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Гренландия: как самый большой остров на Земле достался Дании

Гренландия — это геополитический парадокс, застывший во льдах. Остров площадью более двух миллионов квадратных километров, расположенный у берегов Северной Америки, принадлежит небольшому европейскому королевству, чье население едва превышает пять миллионов человек.

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