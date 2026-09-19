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Тульские новости

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Тульскую предпринимательницу предупредили за непогашение ветеринарных документов

Тульскую предпринимательницу предупредили за непогашение ветеринарных документов

Предпринимательница из Тульской области не погасила более 18 тысяч ветеринарных документов за два года и получила предупреждение от Россельхознадзора.

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