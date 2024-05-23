Жена певца Стаса Михайлова показала редкое семейное фото

Жена певца Стаса Михайлова опубликовала в соцсетях редкое семейное фото. Инна Михайлова показала их общих повзрослевших детей и свою старшую дочь от первого брака (на фото девушка рядом с матерью — Газета.
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