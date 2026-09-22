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FiNE NEWS

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ЧайФ возвращает в Москву легендарный «Реальный мир»: два концерта в ДК Горбунова!

В декабре 2026 года Москва вновь окунётся в волшебство легендарного альбома «ЧайФ» — «Реальный мир». Группа даст два концерта в ДК имени Горбунова, 11 и 12 декабря, чтобы отметить 30-летие пластинки, которая стала визитной карточкой коллектива.

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