ЧайФ возвращает в Москву легендарный «Реальный мир»: два концерта в ДК Горбунова!

В декабре 2026 года Москва вновь окунётся в волшебство легендарного альбома «ЧайФ» — «Реальный мир». Группа даст два концерта в ДК имени Горбунова, 11 и 12 декабря, чтобы отметить 30-летие пластинки, которая стала визитной карточкой коллектива.
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