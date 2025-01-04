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Новый аэропорт построят в Магнитогорске

Новый аэропорт построят в Магнитогорске

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Строительство новых аэропортов в стране обсуждали на встрече глава ВЭБ.

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