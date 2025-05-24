📃 Ежегодно 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. «Мы чтим память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, положивших начало славянской письменности.
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📃 Ежегодно 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. «Мы чтим память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, положивших начало славянской письменности.