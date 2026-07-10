«На этом все, всем спасибо!»: группа «Звери» уходит в творческий отпуск на неопределенный срок

Рок-группа «Звери» объявила о решении приостановить свою деятельность со следующего года. Музыканты назвали этот шаг творческим отпуском, однако в официальном сообществе коллектива в соцсетях поклонники уже обсуждают возможный окончательный распад.
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