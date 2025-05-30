Туляка привлекли к ответственности за дискредитирующие ВС РФ стихотворения

Жителя Тулы привлекли к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. 34-летний житель Пролетарского района опубликовал в мессенджере стихотворение, содержание которого нарушало положения упомянутой статьи.
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