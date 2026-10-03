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Мировое обозрение

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В ДНР ликвидировали помощника начальника службы авиации и ПВО батальона морпехов

В ДНР ликвидировали помощника начальника службы авиации и ПВО батальона морпехов

Главное в тезисах: Точный удар: В ДНР ликвидирован помощник начальника службы авиации и ПВО 88-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Александр Штокалюк.

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