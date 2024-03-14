В Японии ищут кошку, которая упала в токсичный раствор и сбежала

Власти города Фукуяма в префектуре Хиросима призвали жителей остерегаться кошек. Все дело в том, что одна из представительниц семейства кошачьих упала в емкость с токсичным раствором шестивалентного хрома и после этого сбежала.
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