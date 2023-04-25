Полиция в Подмосковье ликвидировала нарколабораторию

Нарколаборатория в Дедовске ликвидирована полицией при силовой поддержке СОБР, задержан 33-летний подозреваемый, изъято 2,7 кг наркотика, 25 апреля сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
Нарколаборатория в Дедовске ликвидирована полицией при силовой поддержке СОБР, задержан 33-летний подозреваемый, изъято 2,7 кг наркотика, 25 апреля сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
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