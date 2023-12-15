НАТО отреагировало после падения нового беспилотника в Румынии

В пятый раз с начала войны в Украине дрон вошел в воздушное пространство Румынии и НАТО. Один из беспилотников «Шахед», запущенный над украинскими дунайскими портами Измаил и Рени, упал на территории Румынии.
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