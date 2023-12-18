Беглый иноагент: Ситуация меняется. Путин идет к победе

Natalija Osminina

Так ни Украина, ни Запад еще не дозрели, чтобы принять ультиматум России. А других вариантов не будет. Запад их уже прощелкал, начиная с Мюнхенской конференции, когда между США и Россией наметился какой-то паритет. Дождались, когда Россия стала качественно сильнее Запада, и до сих пор не доходит, что пришло время полной капитуляции всего Запада, и Украины вместе с ним.