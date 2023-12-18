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Беглый иноагент: Ситуация меняется. Путин идет к победе

Беглый иноагент: Ситуация меняется. Путин идет к победе

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на мирные переговоры с Украиной и уверен, что нанесет ей военное поражение Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил бежавший из России политолог Иван Преображенский, получивший статус иностранного агента.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так ни Украина, ни Запад еще не дозрели, чтобы принять ультиматум России. А других вариантов не будет. Запад их уже прощелкал, начиная с Мюнхенской конференции, когда между США и Россией наметился какой-то паритет. Дождались, когда Россия стала качественно сильнее Запада, и до сих пор не доходит, что пришло время полной капитуляции всего Запада, и Украины вместе с ним.
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