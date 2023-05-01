На вооружение ВСУ поступят ударные беспилотники Punisher

Боевики нацистской бригады "Азов"*(*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) ВСУ тренируются применять ударные беспилотники Punisher украинского производства.
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