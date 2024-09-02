Пятеро молодых смолян получили выплаты от министерства сельского хозяйства

Их общая сумма составила полтора миллиона рублей Пятеро молодых специалистов, устроившихся на работу на предприятия агропромышленного комплекса Смоленщины, получили единовременные выплаты от профильного министерства.
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