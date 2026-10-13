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Царьград

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В Новосибирской области медведи рискуют не залечь в спячку

В Новосибирской области медведи рискуют не залечь в спячку

Часть медведей в Новосибирской области может остаться активной зимой из-за недостаточного жирового запаса, сообщил начальник управления по охране животного мира регионального минприроды Семён Доплер; при появлении такого хищника в населённом пункте и угрозе людям допускается его отстрел.

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