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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эстебан Окон: «Гран-при Парижа вокруг Триумфальной арки – было бы невероятно. «Формула E» такое организовывала, нет ничего невозможного»

Гонщик « Хааса » Эстебан Окон ответил, где бы провел Гран-при Франции в случае возращения страны в календарь «Формулы-1».

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