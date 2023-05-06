Карлос Алькарас: «Надеюсь, на «Ролан Гаррос» Надаль будет на 100% готовым – этого хочет весь теннисный мир»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра. 28 мая начнется «Ролан Гаррос», где испанцу предстоит защищать титул.
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