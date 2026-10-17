В ЯНАО за пропаганду радикального ислама ФСБ задержало водителя автобуса Водитель-мигрант включил пассажирам в салоне ролик запрещенной террористической организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- План замены русск...
- План замены русск...
- В Москве на Славя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым