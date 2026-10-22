Эксперты Александр Бубнов и Игорь Кытманов не увидели оснований для обращения в ФСБ по итогам домашнего поражения «Урала» от «Нижнего Новгорода» (1:2), о котором ранее заявлял главный тренер екатеринбуржцев Сергей Юран.