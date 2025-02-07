112 городов УрФО вошли в список опорных пунктов России

112 городов Уральского Федерального округа вошли в перечень опорных пунктов России. В рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах» в этом году планируется системное улучшение качества среды для жизни в городах, которые вошли в список.
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