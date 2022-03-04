Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Едаменко
    Инсту ещё осталось и Вконтакте. Оставить одних Одноклассников - школоте хватит.Twitter заблокиро...
  • Ольга
    Это же просто праздник какой-то! Фейсбук, а теперь еще и твиттер.Twitter заблокиро...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Вот пусть ООН и займётся, своими ПРЯМЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, приедут на Украину и выпустят по коридору мирных жителей, а Р...Китайцы, застрявш...

Комитет Конгресса обвинил Трампа в преступном сговоре с целью «препятствовать» победе Байдена

Комитет Конгресса обвинил Трампа в преступном сговоре с целью «препятствовать» победе Байдена

Комитет Конгресса, расследующий нападение на здание Капитолия США 6 января 2021 года, заключил, что Дональд Трамп и его союзники могли «участвовать в преступном сговоре» с целью помешать утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх