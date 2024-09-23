Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию Ким

Татьяна Бакальчук сменила фамилию на девичью Ким. Об этом пишет РБК. В июле предпринимательница подала на развод с Владиславом Бакальчуком на фоне новостей об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.
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