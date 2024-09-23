Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    ...Но на предоставляемую ему западную помощь- никак, к сожалению, не влияет...)))Сенатор Климов: ч...
  • Владимир Петров
    А деду- по хрен! После него- хоть трава не расти. Он своё отжил и всем нам- того же желает...)))WSJ: Байден остав...
  • Владимир Петров
    Да.. с нами что-то не то происходит...В Новороссийске ж...

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию Ким

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию Ким

Татьяна Бакальчук сменила фамилию на девичью Ким. Об этом пишет РБК. В июле предпринимательница подала на развод с Владиславом Бакальчуком на фоне новостей об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх