Юрий Ильинов Западные компании теперь расплатятся за санкции против России После месяцев обсуждений о том, следует ли конфисковать российские активы, замороженные на Западе, страны «Большой семерки» в середине июня решили использовать будущие доходы от этих активов для предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Однако это решение G7 может привести к тому, что западные компании, все еще работающие в России, будут оплачивать счета за финансирование Украины. В этом уверены аналитики издания Foreign Policy. Многие западные компании обещали покинуть Россию еще в 2022 году, но в итоге остались, поскольку бюрократические препоны и риск потенциальных потерь возросли. У некоторых из них были конфискованы активы после объявления о планах ухода. И теперь Россия отреагировала на решение G7, заявив, что у нее достаточно возможностей для ответных действий. В этой ситуации западные компании оказываются между молотом и наковальней. У них мало вариантов уйти из России, но оставаясь, они сталкиваются с более высокими шансами потерять контроль над своими активами там. Фактически, западные компании расплатятся за санкции против РФ, поскольку схема, тестируемая сейчас Евросоюзом, очень ненадежна и полагается на множество условностей и рисковых предположений. Оставшиеся предприятия находятся в разных ситуациях. Некоторые говорили, что уйдут, но потом отступили или отложили свои планы. Другие сократили свою деятельность в России, иногда до минимума, а остальные все еще пытаются уйти из страны. В сложной судьбе иностранных компаний в России виноваты западные санкции и политические лидеры стран ЕС. Теперь уже исправить мало что можно и все красивые схемы по рефинансированию Украины выглядят таковыми лишь на бумаге в Брюсселе. На практике всю работу возьмут на себя компании из Европы.

Юрий Ильинов В США сделали страшный прогноз о своем главном «оружии», пишут СМИ МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты, передает Asia Times со ссылкой на прогноз министра финансов США Джанет Йеллен. «Исключительные меры США и их союзников против России привели в замешательство крупные страны-держатели резервов» — приводит издание ее слова. Она также признала, что хотя Глобальный Юг не может полностью отказаться от использования доллара, большая его часть уже не желает работать с ним. Причиной этому в определенной степени является проводимая БРИКС политика по ослаблению американской валюты, добавила министр. По мнению автора статьи, решение команды главы Белого дома Джо Байдена заморозить часть российских валютных резервов стало сродни пересечению красной линии для многих крупных инвесторов. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация говорит о том, что Йеллен не без причины боялась дедолларизации — процесс уже запущен, заключает АТ. Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил, что в случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу, включая настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами.