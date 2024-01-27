Котопёс недели: возьмите из приюта кота-мыслителя Джокера или собаку-энтузиастку Барабульку

Два супер-питомца ждут своих хозяев в московских приютах. фото: фото предоставлено приютами «Приют Бирюлево» и «Пушистый друг»Мы в MAXIM уверены, что если и заводить домашнего питомца — то брать его из приюта.
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