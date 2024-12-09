Лондон будет внимательно следить за действиями повстанцев в Сирии

Великобритания будет внимательно следить за действиями исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившей власть в Сирии, заявил 9 декабря глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин парламента.