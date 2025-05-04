В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

Пока только для работников оборонно-промышленного комплекса Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить процедуру получения звания «Ветерана труда» для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет РИА Новости.
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